“Plantar São Tomé e Príncipe”

É o tema de uma ampla campanha de plantio de árvores que a Direcção das Floresta, lança esta quarta – feira para celebrar o dia internacional das florestas e da árvore. Em São Tomé e Príncipe a situação das florestas é considera de alto risco.

A Direcção das Florestas não consegue avaliar o número de árvores que são abatidas ilegalmente em São Tomé e Príncipe. O certo é que nos terrenos que pertenciam as antigas grandes roças, árvores de sombra e com importância na estabilidade do solo, como amoreira(nome científico – Clorophora excelsa) e gôgô(nome cientifico – Carapa procera), plantadas há mais de um século para garantir a produção do cacau, estão em vias de extinção.

São árvores que produzem madeira de alta qualidade, para construção civil e para construção de mobiliários. A maior parte já foi derrubada ilegalmente. «O estado actual das florestas são-tomenses, é caracterizada por uma pressão muito forte devido ao abate ilegal de árvores. Todas as regiões chamadas de zona tampão ao parque natural Ôbô, que tem a ver com os terrenos das antigas empresas agrícolas que foram distribuídos aos pequenos e médios agricultores, há uma maior pressão das pessoas a procura de madeira para os diversos fins», declarou Faustino d´Oliveira, Director das Florestas em entrevista ao Téla Nón.

Estudos feitos pela Direcção das Florestas, indicam que São Tomé e Príncipe tem 101 espécies de árvores. 895 espécies de plantas superiores sendo 134 endémicas. 135 Espécies de orquídeas das quais 35 são endémicas. O arquipélago é ainda habitat de 135 espécies de orquídeas, destacando-se 35 endémicas, assim como 157 espécies de fetos com 13 espécies endémicas.

Um património vivo e rico em biodiversidade, que garante o equilíbrio da natureza, e que segundo a Direcção das Florestas, dela fazem parte muitos outros seres vivos, animais, vegetais e pequenos organismos que com ela interagem.

Destacando o papel das florestas como esteio da vida na terra, a Direcção das Florestas, explica que elas desempenham importantes funções ecológicas e ambientais. Renovam o oxigénio do ar, fixam o dióxido de carbono da atmosfera, formam uma camada que protege os campos e os solos, regularizam os regimes hídricos, facilitando a infiltração da água no solo, protegendo as margens dos rios e as nascentes.

Um património actualmente ameaçado em São Tomé e Príncipe. A Direcção das Florestas que não tem conseguido contabilizar o número de árvores que são abatidas todos os dias no país, avançou para o Téla Nón, os dados que tem na sua posse em termos de abates por s autorizados, como aliás determina a lei. «No segundo semestre do ano 2011, autorizamos o abate de 523 árvores. Se compararmos esses dados com os dos anos 2010, 2009 e 2008 naturalmente que nota-se um aumento significativo de pedidos à Direcção das Florestas para o abate. Isso demonstra também que a população está cada vez mais a respeitar a lei que obriga os cidadãos a pedirem autorização à Direcção das Florestas antes de abater uma árvore», pontuou o Director Geral.

Através da campanha “Plantar São Tomé e Príncipe”, a Direcção das Florestas diz que pretende em primeiro lugar sensibilizar as crianças das escolas primárias e a população em geral sobre a necessidade de plantio de árvores.

Segundo Faustino d´Oliveira, o sector já tem 20 mil árvores em viveiros para serem plantadas este ano em mais de 800 hectares de terras identificadas como de risco, devido ao abate abusivo e ilegal de árvores.

Abel Veiga