Poluição petrolífera ameaça uma das mais lindas reservas naturais do Gabão

Uma empresa petrolífera de capital franco-britânico, a Parenco, num comunicado enviado a Agência France Press, reconheceu ter havido poluição off – shore, ou seja, nas suas actividades nas águas territoriais do Gabão, mas que foi rapidamente tratada. No comunicado a empresa nega ter havido qualquer derramamento de petróleo no lago Fernan Vaz, uma das mais lindas reservas naturais do país vizinho de São Tomé e Príncipe.

No entanto na última sexta – feira uma ONG de protecção do ambiente, designada H2O, anunciou que se regista poluição petrolífera no lago Fernan Vaz, numa dimensão de 5 km2, e acrescentou que a empresa petrolífera Parenco, mobilizou seu pessoal técnico para limpar a poluição naquela que é uma das mais lindas reservas naturais do Gabão.

Gabão é o quarto maior produtor de petróleo da África Subsaariana, com cerca de 240 mil barris por dia. É também o vizinho mais próximo do arquipélago são-tomense. A poluição petrolífera nas águas territoriais do Gabão, poderá também ter impacto sobre o ambiente do arquipélago que dista cerca de 300 quilómetros da costa gabonesa.

Abel Veiga