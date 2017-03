São Tomé entrou na era do cabo de fibra óptica

A velocidade da internet aumentou cerca de 6 vezes, e o preço baixou. A nova era para as telecomunicações, foi inaugurada na última semana, com o lançamento da rede comercial do cabo submarino de fibra óptica.

A velocidade da internet aumentou consideravelmente em São Tomé. A CST que está a instalar fibra óptica na rede nacional de telecomunicações, já ligou 50 clientes à rede de fibra óptica. Velocidade e preço baixo marcam a nova era. « Aqueles clientes, maiores consumidores, que tinham ADSL de 1 mega e 2 megas, passaram a ter respectivamente fibra óptica de 8 e 15 megas. Estão a pagar pelos 8 megas, menos do que pagavam por 1 mega. E os de 15 megas a pagar menos que pagavam por 2 megas», explicou João Jardim administrador delegado da CST.

No lançamento comercial da fibra óptica, a administração da CST explicou que o cabo trouxe maior capacidade a empresa que nesta altura reforçou também a velocidade no serviço 3G. «Também no móvel estamos com muito mais velocidade e com novos serviços. Vamos desenvolver a internet fixa a mais clientes», precisou o administrador delegado.

Através da fibra óptica a CST, projecta para futuro breve a oferta de serviços a empresas industriais. «Temos uma rede que pode meter conteúdos de televisão. Neste momento temos em teste o MEO com 200 ou 300 canais, que vem em fibra de Lisboa até cá, de maneira que podemos levar ao cliente conteúdos pesados à alta velocidade. Um cliente industrial que venha cá se instalar pode beneficiar de capacidades de 200 megas. Mas, isso está numa fase experimental», realçou.

O Primeiro Ministro Gabriel Costa que inaugurou o lançamento comercial da fibra óptica considerou que estão abertas oportunidades para país conquistar o futuro. «Representa um novo passo nos esforços de S. Tomé e Príncipe para a construção de uma sociedade aberta e de múltiplas ligações com o mundo para um melhor aproveitamento das oportunidades para “a construção do futuro”, declarou o Primeiro ministro.

Para o Chefe do Governo, o lançamento comercial da fibra óptica potencializa oportunidades para a atracção de investimentos em vários domínios e para o desenvolvimento da economia digital. «Os jovens, enquanto maiores utilizadores das novas tecnologias, passarão a dispor de uma via rápida para a busca de informações e realização de pesquisas, o que não deixará de ter repercussões ao nível da participação do cidadão e na qualidade das contribuições para a solução dos ingentes problemas que ainda perturbam o processo de busca de soluções consensuais para a satisfação das aspirações das nossas populações – sendo esta uma das maiores preocupações do nosso Governo», frisou Gabriel Costa.

Pode ler na íntegra o conteúdo da intervenção do Primeiro Ministro. – Discurso_ Inauguração_ Fibra Óptica

Abel Veiga