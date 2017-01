Polícia Nacional vai repor ordem nas ruas da capital

O Comando da Polícia Nacional do distrito de Água Grande que envolve a capital São Tomé, decidiu repor a ordem na capital, após a invasão das ruas pelos vendedores que abandonaram os mercados.

Uma invasão das ruas que acontece sempre quando se aproxima o período eleitoral em São Tomé. Os passeios do mercado municipal se transformam em banca para venda de todo tipo de produtos, e as ruas tornam-se intransitáveis. A insalubridade passa a ser a marca da cidade de São Tomé asfixiada por tanta gente a vender nas ruas.

O poder local de Água Grande não reagiu para travar a anarquia que tomou conta da cidade capital, ao que tudo indica com receio de perder alguns votos nas eleições autárquicas do dia 12 de Outubro próximo.

A anarquia é assim imposta nas ruas da capital, nos períodos eleitorais como uma demonstração de força do eleitorado mercantil.

O Comando Geral da Polícia Nacional, em nome da lei e da ordem decidiu agir, para salvar a imagem da cidade de São Tomé, ainda mais numa altura em que o desenvolvimento do Turismo é política estratégica do Estado são-tomense. «Tem-se constatado que muitos vendedores insistem de maneira premeditada e ostensiva em vender nos passeios, abandonando as suas respectivas bancas perturbando assim a circulação de pessoas e seus bens na cidade capital», refere o comunicado do Comando da Polícia do Distrito de Água Grande.

Para a Polícia Nacional a atitude das feirantes que ocuparam as ruas da capital, é um atentado a preservação sadia do ambiente envolvente da sociedade «o que põe seriamente em causa o propósito das autoridades nacionais de promover uma propícia economia ambiental, bem como da salubridade aceite na estruturação do turismo», acrescenta o comunicado da polícia.

O Comando da Polícia do Distrito de Água Grande, adverte aos vendedores que ocuparam as ruas, e promete pôr fim a imundice que domina a capital.

Abel Veiga