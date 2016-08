Paludismo estará eliminado em STP dentro de 10 anos

Garantia dada por Hamilton Nascimento, Coordenador do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo.

No quadro do ateliê de validação do novo plano estratégico de luta contra a doença, que decorre no país até 2 de Setembro, o responsável pelo programa, anunciou que entre 9 à 10 anos a doença será declarada como eliminada no país. Segundo o coordenador, antes da declaração e certificação da eliminação da doença deverá haver um intervalo de tempo de 3 anos.

O novo pano estratégico que está a ser elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com os parceiros tradicionais de luta contra a doença, nomeadamente a cooperação taiwanesa, o fundo global, a OMS e o PNUD, pretende controlar o paludismo até o ano 2021. Seguirão 3 anos de verificações, para depois declarar-se a eliminação.

A situação actual da prevalência do paludismo em São Tomé e Príncipe, é considerada pelo sector da saúde como residual. Segundo Hamilton Nascimento no mês de Julho último foram registados apenas 11 casos da doença em todo o país.

Abel Veiga