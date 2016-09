Trotes renascem para preservar a tradição

Saudades do passado, dos bons tempos de corridas de trotes nas estradas e caminhos do interior da ilha de São Tomé, foram estimuladas na última semana.

Trotes foram o primeiro meio de transporte de muitos são-tomenses. O primeiro brinquedo de muitas crianças em idade escolar. Um brinquedo ou meio de transporte sem pedal, que deu muito gozo aos são-tomenses nas grandes descidas das estradas e caminhos do país.

Num comunicado enviado a redacção do Téla Nón por Emery d´Alva, é dito que a CST, empresa de telecomunicações são-tomense, realizou na cidade da Trindade a primeira corrida de trotes com a participação de diversas localidades da ilha de São Tomé.

80 concorrentes participaram na corrida, tendo construído de raiz o trote que desceu a estrada asfaltada da Trindade. «A população aglomerou-se nos pontos de partida, chegada, ao longo de todo o trajeto e nos terraços contíguos ao tentar acompanhar, Km a Km todas as emoções da corrida», diz a nota enviada ao Téla Nón.

Para a maioria dos adolescentes de hoje o trote é uma novidade. Um meio que no passado animava as brincadeiras dos adolescentes, e ajudava no transporte da lenha, jaca e de outras frutas, que os rapazes iam colher no mato.

Nos lugares de alguma elevação, o transporte das frutas e lenha era saboroso. O trote descia a alta velocidade. No terreno plano uns empurravam outros na cavalgada pelo mato.

Para resgatar o trote, a CST promoveu prémios para os participantes da primeira corrida nacional. «Para o 1º prémio a CST atribuiu uma bicicleta montanha + Tablet + Netfone Mensal Light, para o 2º também uma bicicleta + Tablet + Netfone Mensal Light, tendo o 3º lugar sido recompensado com um Tablet + Netfone Mensal Light. Coube aos 2 melhores trotes eleitos pela população, um prémio de 1 milhão em recargas para cada um», explica a nota.

A região sul da ilha de São Tomé, é um dos lugares onde ainda se nota o uso de trotes pelos jovens. Segundo a CST os vencedores são na sua maioria, oriundos da Cidade de Santana.

Mas, é de Monte Mário (sul de São Tomé), Obôlongo, Batepá e Trindade (todas no centro da ilha), onde se registaram o maior número de participações.

Bom mesmo é o facto de os participantes da primeira corrida de trotes, reivindicarem mais uma edição da prova, que anima a juventude e as populações das localidades por onde o trote passa.

Téla Nón