Entrevista: José Salema, chefe do sistema ONU em São Tomé e Príncipe 

As potencialidades, as oportunidades e os desafios económicos do país são revelados nesta conversa da Rádio ONU com o representante das Nações Unidas.



Em declarações de São Tomé, José Salema aborda o apoio às autoridades após as recentes eleições presidenciais e os sucessos alcançados no combate à malária no país lusófono.



O turismo e o mar ganham destaque na análise que revela o potencial das economias verde e azul nas ilhas são-tomenses.



José Salema destaca ainda a abertura do país aos cidadãos do mundo, especialmente aos de países lusófonos, que deverá ser uma realidade com um maior investimento em infraestruturas.



Acompanhe a conversa com Eleutério Guevane.

