Alteração climática põe em causa a vida de 70% da população africana

Se o mundo não se unir para travar as alterações climáticas, e não facilitar ao continente africano meios para se adaptar a tais alterações do clima, até 2050,o continente negro só terá capacidade para alimentar cerca de 30% da sua população.

É um relato preocupante para cada cidadão africano e foi transmitido aos 55 jornalistas do continente que participam em Marrocos numa visita a luz da preparação da vigésima segunda conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.

África que é o continente que menos degrada o ambiente por via da emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, é a principal vítima das mudanças climáticas.

O assunto gerou intenso debate entre os jornalistas africanos e a comissão que está a preparar o evento COP22 aqui em Marrocos.

A luz da cimeira de Paris sobre o clima realizado em finais do ano 2015, a partir de 2020 e no quadro do fundo verde criado para lidar com o fenómeno, será desbloqueado cerca de 100 biliões de dólares a favor de África. Verba que será partilhada pelos países africanos para financiar projectos de redução das emissões de gases, como a produção de energias renováveis, e ao mesmo tempo assegurar a execução de projectos de luta contra as mudanças climáticas.

Valor considerado escasso aqui em Marrocos, ainda mais quando se registam dificuldades dos doadores em colocar o montante definido a disposição dos projectos. Uma vez que África emite menos gases, o seu combate maior tem a ver com as mudanças climáticas, geradas por tais gases que as grandes potências económicas emitem para a atmosfera.

No entanto do bolo financeiro que é atribuído para lidar com a questão do clima, apenas 14% é atribuído a luta contra as mudanças climáticas. A maior fatia é dirigido para a redução da emissão de gases, ou seja, os emissores de gases é que ficam com a maior fatia do bolo.

A sensibilização de cada cidadão africano para o grave problema para o seu futuro, que são as mudanças climáticas, exige segundo peritos a concentração dos esforços de todos os africanos, para que os seus dirigentes, defendam na conferência de Marraquexe de Novembro próximo, a questão de financiamento aos projectos das mudanças climáticas como a questão mais candente da actualidade.

Com a realização da COP22 em Marrocos, os países africanos deverão definir uma estratégia comum, que visa dentre outros objectivos aumentar o fluxo de financiamentos para os projectos de produção de energias renováveis, e que permitem a sua adaptação às mudanças climáticas.

Peritos em Marrocos anunciaram que «há fundos que os países africanos nem conhecem a sua existência». Por isso foi criado um guiché único para orientar os Estados africanos e não só sobre as modalidades de os obter. Uma iniciativa apoiada pela Alemanha e que será lançada oficialmente durante a realização da COP22.

Os peritos em negociações sobre o clima, defendem que os Estados Africanos devem unir esforços para mobilização de mais fundos, para combater a ameaça das alterações climáticas, independentemente dos 100 bilhões de dólares, previstos para serem alocados a partir de 2020.

A atracção do investimento privado para realização de projectos de produção de energias renováveis é bom exemplo que o Reino de Marrocos apresenta, e convida os outros Estados africanos a seguirem a mesma via. Mais de 50% da energia produzida em Marrocos é limpa.

Através das empresas de seguros, o sector privado é chamado a participar no processo de economia verde, criando serviços de seguro que atendam situações de catástrofes naturais, como a seca por exemplo, que cada vez mais flagela o continente e é resultado directo das mudanças climáticas.

Tudo para que de forma equitativa em 2100 cada continente possa contribuir para a redução da temperatura global em cerca de 2 graus, como ficou definido no acordo de Paris sobre o clima.

A conferência de Marraquexe (COP22) pretende ser um ponto de viragem no desafio para a estabilidade do clima no mundo.

É a segunda vez que Marrocos acolhe a conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima. A primeira no ano 2001, reuniu o esforço do mundo em torno da implementação do protocolo de Kyoto. Desta vez, pretende dar um empurrão forte para a implementação do acordo de Paris, e a sua respectiva ratificação por maior número possível d países.

Abel Veiga – Rabat / Marrocos