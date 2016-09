Consultas informais COP22terminamcom êxito em Skhirat

Rabat, Marrocos –Depois de dois dias de portas fechadas, asconsultas informais entre 140 delegados e negociadores climáticos de mais de 50 países, a convite da Presidência da 22ª Conferência das Partes (COP22/CMP12) de Marrocos, chegaram ao fim no dia 9 de setembro, em Skhirat, Marrocos.

A participação nacional e internacionalde alto nívelnas consultas, incluiu a presença de Salaheddine Mezouar, presidente da COP22 e Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Marrocos; Patricia Espinosa, Secretária Executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC); Aziz Mekouar, Embaixador COP22 para as Negociações Multilaterais;Hakima El Haite, Enviado Especial da COP22 ea embaixadora francesa para o clima(COP21), Laurence Tubiana.

Para a Secretária Executiva da UNFCCC, Patricia Espinosa, estas sessões e reuniões com o ministro Aziz Mezouar e outros membros da comissão COP22 constituiu a sua primeira visita oficial a Marrocos, desde que foi nomeada para esta posição pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em Maio de 2016.

Os dois dias de sessões plenárias e workshopspermitiu aos participantes progredir numa série de questões-chave de preparação para a conferência sobre alterações climáticas da ONU, agendada para Marraquexe, de 7 a 18 novembro de 2016. Um importante trabalho de cooperação foi alcançado entre os delegados, sobre os resultados esperados da COP22/CMP12, relativamente ao financiamento climático, capacitação, Contribuição Determinada Destinada a Nível Nacional (INDC),no âmbito do Acordo de Paris, a Agenda de Acção Global, Mecanismo de Varsóvia sobre Perdas e Danos eo Diálogo Facilitador e Balanço Global para 2018.

Além dos temasem agenda, as consultas realizadas nos dois dias foram uma oportunidade valiosa para o próximoPresidente COP22, Salaheddine Mezouar, se reunir com a Secretária Executiva da UNFCCC, Patricia Espinosa, e partilhar a sua visão para a COP22, com os chefes das delegações e em intercâmbio com os participantes, sobre o próximo Pre-COP previsto para 18 e 19 de Outubro em Marrocos.

A conferência internacional sobre mudanças climáticas COP22/CMP12 irá decorrer em Marrocos, de 7 a 18 de Novembro de 2016.