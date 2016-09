Associação dos Jornalistas pede investigação às declarações de Patrice

A Associação de Jornalistas de São Tomé e Príncipe, vai estar esta quarta – feira no Ministério Público, para entregar uma exposição em que solicita esclarecimento público da denúncia feita pelo Primeiro Ministro Patrice Trovoada. Denúncia segundo a qual um jornalista recebeu arma de guerra na Presidência da República. «A imagem dos jornalistas e, particularmente, aqueles que procuram fazer o seu trabalho com independência não pode ser confundida com a de um mercenário, pelo que a Direcção da AJS vai entregar na quarta-feira, dia 21, pelas 14:30, no Ministério Público, uma exposição em que solicita uma investigação para que o tal jornalista seja identificado», diz a nota da Associação dos Jornalistas São-tomenses que chegou a redacção do Téla Nòn.

.

Esta quarta – feira por volta das 14 horas e 30 minutos, a Associações dos Jornalistas, entregará a exposição ao Ministério Público, exigindo o apuramento da verdade dos factos. «A suspeição levantada pelo senhor Primeiro-ministro e chefe do Governo, Patrice Eméry Trovoada, na última entrevista concedida aos órgãos de informação públicos, segundo a qual um suposto jornalista independente teria recebido arma de guerra da Presidência da República, exige uma tomada de posição da parte da Associação dos Jornalistas Santomenses».

Abel Veiga