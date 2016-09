AJS denuncia acções de ameaça aos jornalistas pelo poder político

O Presidente da Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe, Juvenal Rodrigues(na foto), insurgiu-se contra uma série de actos do Governo de Patrice Trovoada, que para a Associação dos Jornalistas, representam ameaça e tentativa de intimidação dos jornalistas independentes do país. «Como é do conhecimento de toda gente, o jornalista Abel Veiga foi proibido de entrar na prematura em representação da RTP-África para cobertura de uma conferência de imprensa convocada pelo senhor Primeiro Ministro. Achamos que qualquer pessoa que seja democrata e que seja intriga não pode ter medo das perguntas de um profissional da comunicação social. E se o profissional tiver levantado alguma questão estranha ou difamação há os meios legais para repor a verdade», afirmou Juvenal Rodrigues.

A AJS condenou também outra acção do Governo. «Outra coisa que nos estranhou é os termos de um comunicado que saiu do Gabinete do Primeiro Ministro e sem assinatura que contestava a cobertura feita pela RTP-África em relação a manifestação que contestava o resultado das eleições presidenciais. Os termos utilizados no comunicado do Governo pareceram intimidatórios e são condenáveis no Estado de direito», frisou Juvenal Rodrigues.

O Presidente da AJS, denunciou o facto de alguns profissionais da comunicação social do Estado terem sido despedidos ou afastados das suas funções, por terem apoiado outras candidaturas que não do partido no poder, nas recentes eleições presidenciais. O locutor da Rádio Nacional Wilson Dendê, foi um exemplo dado pelo Presidente da AJS.

O eco dado pela Televisão Pública São-tomense, ao artigo de um jornal satírico com o título “ A Queda do Poder dos Colonos Negros”, mereceu análise da Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe. «Não é normal que os responsáveis da Televisão não conheçam o mínimo sobre a história de São Tomé e Príncipe e façam eco deste tipo de artigo», sublinhou..

Para a AJS, a TVS não tem justificações para tal eco dado. «A Televisão pode dizer que fez uma resenha de imprensa. Mas a Televisão não fez resenha do artigo do Téla Nón, que deu a conhecer a assinatura de um acordo de empréstimo de 30 milhões de dólares pelo Governo, sem o conhecimento da Assembleia Nacional. Se é resenha de imprensa porque não?», interrogou.

Juvenal Rodrigues enquanto Presidente da AJS, teceu comentários acerca dos “Colonos” que o país estará a conhecer. «Se formos para esta lógica de colonos negros, eu pergunto que tipo de colonização é que está a entrar no país agora? Será uma colonização parda? Podem perguntar porquê uma colonização parda? Basta ver o ambiente económico, sobretudo no comércio para se ver quem é que está a dominar o sector cá em São Tomé e Príncipe», pontuou.

A direcção da AJS, discordou também do título da notícia dada pelo Jornal Téla Nón, “Patrice equivocou-se?” a respeito das declarações feitas pelo Chefe do Governo sobre arma de guerra que um jornalista recebeu na presidência da república. «Não houve equívoco do Primeiro-ministro. Porque na política não há nada que seja inocente. Há um propósito que é de condicionar a actividade dos profissionais que querem fazer o seu trabalho de forma independente», destacou Juvenal Rodrigues.

Para o Presidente da Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe, a declaração de Patrice Trovoada foi uma ameaça velada. «E já agora aconselho determinados profissionais a estarem em alerta porque isso pode criar algumas situações, em que determinados profissionais podem ser agredidos, com o argumento de terem uma arma de guerra, pode ser uma forma de justificar agressões físicas. Mas também pode ser uma forma de distrair as pessoas de questões essenciais. Estamos a saber que até agora há sectores públicos que não receberam o salário do mês passado», concluiu.

Abel Veiga