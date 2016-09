Elias Costa condenado pelo Tribunal de Aveiro

Como era previsível o cidadão são-tomense, Elias Costa, envolvido na prática de 8 crimes quando desempenhava as funções de Presidente da Associação de Cooperação para o Desenvolvimento SUL, foi condenado no dia 30 de Setembro, 3 anos de prisão. O Tribunal de Abeiro decidiu que a pena fica suspensa caso Elias Costa pague o valor de 13,470 euros em indemnização a associação onde cometeu tais crimes.

O cidadão são-tomense voltou a estar ausente no julgamento.

Siga o relato da sentença de Elias Costa, feito pelo Jornalista português Jorge Trabulo Marques :

Hoje no Tribunal de Aveiro – Elias Costa – condenado a 3 anos de pena suspensa, por crime de peculato, Que poderá tornar-se pena efetiva se não pagar 13.470 mil euros de indemnização à Associação de Cooperação para o Desenvolvimento SUL, sediada em Aveiro, na qual foi dirigente – Absolvidos pelos restantes crimes por trem prescrito.

- Elias Costa, natural de São Tomé e Príncipe, antigo estudante da Universidade de Aveiro de eletrónica e telecomunicações, atualmente a residir em Luanda, no bairro de Alvalade, uma vez mais não compareceu no Tribunal de Aveiro, agora para a leitura da sentença, que foi proferida na sessão que teve início às 14 horas de hoje

De referir, que, Elias Costa, vinha acusado de 3 crimes de peculato, 3 crimes de falsificação, 1 crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, 1 crime de desvio de subvenção subsídio ou crédito bonificado.

Foi condenado por: 1 crime de peculato na pena de 3 anos de pena de prisão suspensa mediante o pagamento do Pedido de Indemnização Civil em que foi condenado solidariamente com a Sra. D. Estelle, ou seja, do valor de € 26,940,02, terá de pagar 1/2, € 13.470,00 em 3 anos, isto é, o valor de € 4.490,00/ano acrescido de juros.

Contamos dar pormenores do acórdão, logo que possível.

Entretanto, na sequência de um requerimento, fomos autorizado a consultar o volumoso processo de cerca de 2000 páginas, onde constatamos, que, Elias de Jesus Ferreira dos Santos Costa, está devidamente identificado nos autos, com a indicação da sua morada em Luanda, tendo ele próprio optado por esgrimir a sua defesa (o que não é muito usual) se bem que dando conhecimento dos seus argumentos igualmente à sua advogada oficiosa.

Tendo declarado, nomeadamente: “eu me arrependo amargamente por ter passado recibos da Comunicar, pensando que estava a ajudar um amigo. Lamento profundamente de não ter aproveitado a oportunidade para processar criminalmente Rui Correia e sua esposa Teresa” – .

Jorge Trabulo Marques