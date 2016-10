Lembá tornou-se epicentro do paludismo em São Tomé

A roça Lembá, localizada ao norte da ilha de São Tomé e na margem do rio do mesmo nome, está no centro das atenções das autoridades sanitárias do país. Tudo por causa do ressurgimento do paludismo na pequena comunidade agrícola.

Na última semana o Ministério da Saúde publicou um comunicado de alerta sobre a situação em Lembá, onde se regista um aumento surpreendente do paludismo. Desde o ano 2004 que São Tomé e Príncipe se empenhou no combate contra o paludismo, tendo controlado a doença, ao ponto do índice de prevalência ter reduzido de forma drástica.

Mas de repente na comunidade agrícola de Lembá, com cerca de 500 habitantes, nos últimos meses cerca de 300 pessoas foram vítimas da doença. No posto de Saúde da Vila de Santa Catarina que atende também as populações da roça Lembá, o Téla Nón consultou dados que indicam só no mês de Setembro o registo de mais de 44 casos de paludismo, e todos oriundos da comunidade de Lembá.

Maria de Pina, uma das habitantes da roça, reconheceu que a insalubridade domina o terreiro de Lembá. Cascas de búzio misturam com lixo, porcos focinham o chão, e convivem junto com os habitantes.

No entanto Maria de Pina garantiu que o ressurgimento do paludismo, tem a ver com o lago que foi crido nas proximidades da comunidade, durante a realização das obras para recuperação da ponte sobre o rio Lembá.

De facto o Téla Nón pôde verificar que uma das ramificações do leito do rio que desaguava no mar, foi vedada. Água esverdeada ficou acumulada, e segundo os moradores é a principal fonte de mosquitos que perturba toda a comunidade durante a noite. «Nós aqui nunca tínhamos paludismo. Desde que fecharam o rio que começamos a ter paludismo. Eu sou uma das primeiras vítimas. Estive internada e saí a pouco tempo do hospital por causa do paludismo. Meus filhos também passam pela mesma coisa», explicou Maria de Pina.

A população d Lembá apelou a intervenção das autoridades para retirar a barreira que impede uma parte do rio Lembá chegar ao mar.

No entanto, o paludismo não é o único problema de saúde na roça. A semelhança de outras comunidades agrícolas de São Tomé e Príncipe, e também nas cidades e vilas do país, o alcoolismo já é um caso de saúde pública.

No meio da chuva que irriga Lembá, homens empunhando bidões e erguendo copos dançam e cantam. Cesaltina da Graça uma das mulheres de Lembá, explicou a razão da festa que os homens faziam. «Alcool, é por causa de álcool. Jovens daqui estão dominados pelo álcool. Quando eles tomam esse álcool, irmão deixa de conhecer irmão, filho deixa de conhecer pai. Lutam. Todos os dias aqui tem luta. A bebida é cacharamba», reclamou Cesaltina da Graça.

População e famílias de Lembá estão enfermas. Por um lado o Paludismo que retira capacidade de trabalho aos adultos, e ameaça a vida das crianças, e por outro lado a dependência crónica dos homens e mulheres em relação a cacharamba, que rouba rendimento das famílias, impulsiona a violência doméstica, e depois aniquila os seus dependentes com cirroses hepáticas, hipertensão e outras complicações.

Abel Veiga