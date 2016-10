Burros enviados por Angola foram salvos e vão ser úteis na  agricultura e no turismo

28 burros ofertados a São Tomé e Príncipe, por entidades privadas angolanas, foram salvos, após um período de abandono dos animais. Burros são uma espécie animal que se extinguiu em São Tomé e Príncipe, após a independência, e que ressurge agora como um meio económico de transporte na produção agrícola, e também para o turismo rural.

Os burros jogaram papel importante na agricultura são-tomense durante a era colonial, e nos primeiros anos da independência. Depois a espécie extinguiu-se no país. A mesma coisa pode-se dizer dos cavalos, que faz parte como os burros do gado equino. Não se vê um exemplar de cavalos em São Tomé e Príncipe.

No ano 2013 entidades privadas angolanas ofertaram ao país 28 burros. As autoridades nacionais não sabiam como tratar dos animais, e 12 morreram. A Direcção da Pecuária recorreu a Tiziano Pisoni cidadão italiano com experiência no tratamento do gado equino, para salvar os 16 burros que restaram.

Segundo Tiziano Pisoni, dos 16 burros que recebeu 2 morreram na mesma semana. «Os primeiros 3 meses foram de emergência sanitária, e depois começamos um programa de reprodução. Um ano e meio depois todas as fêmeas pariram e actualmente temos 16 burritos nascidos aqui em Mucumbli», explicou Tiziano Pisoni.

Mucumbli é uma unidade hoteleira localizada na região norte da ilha de São Tomé. Os 14 burros que chegaram ao local oriundos de Angola e os outros 16 nascidos ali, estão a ser trinados para transporte de carga e para participar em programas turísticos. «Estou convencido que em São Tomé os burros podem ser bem aproveitados para o trabalho agrícola. Em muitas comunidades agrícolas há dificuldades de acesso. Lugares em que as viaturas não podem chegar. Os burros podem ser muito úteis para o transporte de cacau, banana, matabala e outros produtos», assegurou Pisoni.

Mucumbli é um lugar de promoção turística e o administrador sente que os burros, podem jogar um papel importante. «São animais que podem ser utilizados para pequenos passeios, também para transportar água, mochilas para turistas em passeio», frisou.

Tiziano Pisoni evitou a extinção de burros em São Tomé e Príncipe, e considera que alguns investidores no domínio agrícola já manifestaram interesse em receber os burros. «Nossa prioridade era salvar os animais. Agora temos que definir com a direcção da pecuária o que fazer. Tendo em conta que a população está a aumentar. Temos ideias para ser utilizada no sector agrícola, algumas empresas manifestaram interesse em obter os burros, mas é algo que terá que ser definido em parceria com a Direcção da Pecuária», pontuou.

Em muitas comunidades do interior de São Tomé, sobretudo da região norte da ilha, que é mais montanhosa, homens e mulheres são obrigados a transportar cacau é em distâncias superiores a 20 quilómetros.

Os burros estão aí a espreita para resolver o problema, e com a vantagem de serem meios de transporte sem qualquer custo de manutenção ou de funcionamento. O agricultor que tem o burro para transporte da produção agrícola, está livre de custos com combustíveis, pneus, etc etc.

Os burros assim como os cavalos que não existem mais em São Tomé e Príncipe, só precisam de pasto que é abundante no interior de São Tomé e Príncipe, para se alimentarem com o capim, que cada vez mais toma conta do país.

Abel Veiga