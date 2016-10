1707 cirurgias oftalmológicas realizadas por especialistas portugueses em STP

No quadro do projecto “Saúde para Todos”, financiado pela cooperação portuguesa em parceria com o Instituto Marquês de Vale Flor, nos últimos 7 anos foram realizadas mais de 11 mil consultas e 1707 cirurgias no país.

Trabalho realizado no terreno no quadro de 21 missões de especialistas portugueses em oftalmologia, que recuperaram e melhoraram a visão de milhares de são-tomenses.

No balanço feito em São Tomé, o projecto “Saúde para Todos”, fez saber que a equipa de especialistas portugueses em oftalmologia tem actuado na prevenção, cura da cegueira e outras doenças oftalmológicas.

Abel Veiga