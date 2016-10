Um estudo sobre Audiências e Consumo de Produtos e Serviços dos angolanos, realizado pela empresa angolana, Keyresearch revelou que, apenas 58% da população de Luanda possui conta bancária.

O principal objectivo deste projecto, estudo, foi o de criar, uma ferramenta de pesquisa e medição de audiências com a possibilidade de interligar a um banco de dados comparável entre os diferentes países do continente.

De acordo com Paulo Santos, Director Geral da empresa, “foram utilizados os resultados Definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação 2014. Porém, os municípios de Icolo e Bengo e Quiçama não foram considerados no universo do estudo, pois, ambos representam 1,55% da população residente na província de Luanda”.

O tamanho total da amostra foi de 2.045 entrevistas, distribuídas pelos municípios da província de Luanda. Para o total da amostra, a margem de erro máxima estimada é de 2,17 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados, assumindo um intervalo de confiança de 95%.

Todos os entrevistados foram seleccionados utilizando quotas proporcionais segundo as variáveis de controlo: género, faixa etária e município de residência.

O trabalho de campo foi realizado entre os dias 08 de Agosto e 29 de Agosto de 2016. A recolha de informação foi realizada por meio de questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas, em abordagem face a face e nos municípios de residência dos entrevistados.

Carolina Barros / Correspondente do Téla Nón em Angola