Caso SOCOGESTA – Cauíque condenado e Óscar Medeiros absolvido

Aurélio Silva, vulgo Cauíque, ex-Secretário Geral do Sindicado da Função Pública, actualmente membro do Conselho Superior de Imprensa foi condenado esta sexta – feira, pelo Tribunal da Primeira Instância pela prática de 4 crimes de difamação.

O co-arguido Óscar Medeiros, Jornalista da RDP-África em São Tomé, foi absolvido por falta de provas, principalmente pela incapacidade da acusação em apresentar ao Tribunal o registo sonoro de uma das reportagens que o jornalista exibiu na RDP-África, a volta das acusações de corrupção proferidas por Cauíque, e que para a acusação os contornos da notícia brigaram com o contraditório, e se afiguram como abuso de liberdade de imprensa.

Cauíque que no ano 2015, teve enorme protagonismo nas acusações repetidas de corrupção contra a empresa SOCOGESTA, foi condenado ao pagamento de multa na ordem de 9 milhões de dobras. O Tribunal decidiu também que o réu deve indemnizar o queixoso, empresa SOCOGESTA, no valor de 150 milhões de dobras.

O Tribunal esclareceu que caso Cauíque não pague a indemnização num prazo de 1 ano, a sentença será convertida em 400 dias de prisão efectiva.

Consequência da sentença que confirma a prática de 4 crimes de difamação, o tribunal tomou em consideração a invocação feita pela acusação, segundo a qual, de acordo a lei tendo Cauíque sido condenado por difamação, não pode continuar a ser membro do Conselho Superior de Imprensa.

O Tribunal defendeu o cumprimento da lei, e ordenou que o Conselho Superior de Imprensa fosse notificado da sua decisão.

Note-se que em 2015, através das antenas da TVS, da Rádio Nacional, e da RDP-África, Cauíque, acusou a empresa SOCOGESTA, e por via desta os seus administradores Filinto Costa Alegre e Tony Aguiar, na prática de corrupção. «Sabemos que em 2016, o Governo Americano celebrou com o então Ministro das Obras Públicas um financiamento directo para estudos de viabilidade do porto em Águas Profundas no valor de cerca de 2 milhões de dólares norte americanos, para iniciar o processo. Para o efeito foi criado um gabinete chamado GIPA, que funcionou em conjunto com uma sociedade privada denominada SOCOGESTA. No entanto nunca fomos informados publicamente sobre o paradeiro, ou a forma como foram utilizados esses fundos», declaração de Cauique.

A declaração de Cauíque é extensa, teve longo tempo de antena nos órgãos de comunicação acima citados, e faz referência a outros aspectos, que sustentam a acusação de corrupção contra a empresa privada nacional, e que na perspectiva do denunciante justifica a situação desgraçada em que se encontravam os trabalhadores da função pública.

Porque o caso foi muito mediático, o Téla Nón, conta retomar o assunto, desta vez para publicar na íntegra a sentença do Tribunal da Primeira Instância.

Abel Veiga