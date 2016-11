Pronunciamento da CNJ sobre 5 de Novembro

5 DE NOVEMBRO DE 2016

DIA NACIONAL DA JUVENTUDE SANTOMENSE

Hoje, mais do que nunca, a juventude santomense precisa unir-se para a resolução dos seus problemas. O Associativismo, o Voluntariado e a criação de uma politica nacional da juventude, são instrumentos fundamentais que o Conselho Nacional da Juventude vem advogando, fazendo com que os jovens se juntem nas Associações de modo a estabelecermos uma rede de acção colectiva em prol do nosso país.

O Conselho Nacional da Juventude é a organização mais determinante de e para os jovens santomenses, tendo vindo a demonstrar estar na dianteira da promoção do debate, nas áreas mais importantes para as transformações sociais relevantes para o nosso quotidiano.

Destacamos dentre elas, a defesa da igualdade de oportunidades, da justiça social, da liberdade até ao aprofundamento da integração dos jovens na sociedade.

A prossecução dos nossos objectivos para com a juventude e consequentemente para o país como um global, será um espelho do nosso espírito activo, a nossa capacidade de organização e sentido de irreverência!

Os jovens santomenses aspiram um futuro melhor e o Conselho Nacional da Juventude não pode demitir-se de mobilizar todos os seus esforços nessa conquista!

Nós, jovens santomenses, estamos a ser amplamente afectados por elevadas taxas de desemprego, maior perigo de iniquidade no acesso a cuidados de saúde de qualidade, maior desigualdade de oportunidades no acesso à educação de qualidade e à possibilidade de construção de um futuro digno.

Os jovens serão das gerações mais afectadas por este ciclo, vendo a sua capacidade de emancipação diminuída e muitas vezes totalmente arredada de perspectiva.

O Conselho Nacional da Juventude é uma organização que suporta a sua acção partindo das suas associações membro, sendo essas estruturas que deverão garantir uma organização influente no contexto local.

Ambicionamos um CNJ que a partir da realidade local e regional influencie o rumo das políticas de juventude.

Pretendemos reforçar com as sinergias de cooperação com o Ministério da Juventude e dos Desportos e, mais especificamente, com o Instituto da Juventude, alavancando assim os resultados conjuntos.

O CNJ continuará a ser a voz dos jovens, o interlocutor indispensável e capaz, quando o assunto é juventude.

Apelamos à juventude para a União e ignorar os estereótipos! Apelamos para que conduzam todas as batalhas que temos em comum!

Lutaremos juntos para reduzir a taxa de desemprego!

Lutaremos para promover o espírito e as condições para a criação de emprego.

Lutaremos para combater os obstáculos a emancipação

Finalmente, parafraseando Nelson Mandela “ tudo parece impossível até que

seja feito.

Feliz Dia da Juventude a todos nós!

O Presidente

Wildiley Barroca

Conselho Nacional da Juventude

São Tomé e Príncipe​