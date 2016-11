Adquirida pelo Estado são-tomense, no valor de 2 milhões de dólares, a lancha de patrulha marítima, número 004, voltou a ser torturada pelo mau tempo que se fez sentir em São Tomé na última semana. Relatos recolhidos pelo Téla Nón dão conta que desta vez, a Lancha Infeliz, não tem hipóteses de ser recuperada.

No passado mês de Março, ela foi alvo de um acidente na baía de Ana Chaves, e depois sofreu um incêndio no seu interior. Na altura o Téla Nón noticiou que tinha sido criada uma comissão de inquérito por despacho do então ministro da Defesa e do Mar, Carlos Stock.

Até a data presente não se conhece o resultado do inquérito.No entanto neste mês de Novembro, a lancha de 2 milhões de dólares acabou por ser castigada pelo mau tempo, e segundo apurou o Téla Nón, perdeu desta vez o que tinha restado do primeiro acidente.

Foi retirada do mar, e se encontra no cais de São Tomé aparentemente sem solução a vista.

Abel Veiga