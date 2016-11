Turismo cresce no Sul da ilha de São Tomé

Praia Guembu é um recanto de paz, onde o homem e a natureza convivem em perfeita harmonia. A praia está a ser transformada num espaço para desenvolvimento do turismo ecológico. Um projecto que nasceu da parceria entre o cidadão Heitor Leitão natural da região sul da ilha de São Tomé e um investidor português.

O nome da Praia do sul de São Tomé, baptizou a sociedade privada, Guembu. Os sócios arregaçaram as mangas e lançou no meio dos coqueiros e da floresta do sul, as pedras para construção de uma espécie do jardim do Éden. O resultado começa a se despontar. Pelo menos 4 bangalows, já estão prontos para receber visitantes.

Um restaurante com vista panorâmica da região sul de São Tomé, junta-se ao espaço, que ainda vai receber mais infra-estruturas «Estávamos a prever uma primeira e segunda fases. Mas acho que vamos chegar a uma terceira fase. Já tem muita aderência, e nós estamos a gostar. Isso não foi feito só para gastar dinheiro e ganhar dinheiro. É também por prazer. Como filho da terra me sinto orgulhoso», referiu Heitor Leitão.

A sociedade Guembu já investiu mais de 100 mil euros, na produção de energia limpa, para alimentar a unidade hoteleira. Painéis solares foram instalados no local. «A energia é super limpa. É cara mas temos uma energia quase para a toda vida. Já temos 1 ano e meio com a energia a funcionar em pleno. As casas estão equipadas com ar condicionado, e outros electrodomésticos, e a energia funciona lindamente», explicou Heitor Leitão.

Coberta por vegetação exuberante, com espécies de plantas e animais endémicos, e praias em estado virgem, a região sul da ilha de São Tomé, é alvo de investimentos privados para o desenvolvimento de turismo ecológico e sustentado. A unidade hoteleira da Praia Guembu, é a terceira a nascer na região.

Praia Inhame, também se transformou num espaço turístico pelas mãos do são-tomense Nazaré Mendes, e na Praia Jalé uma ONG recuperou os bangalows, que atraem turistas. Diante das 3 praias hoteleiras, pode-se ver o ilhéu das rolas, que alberga um resort com maior capacidade em termos de quartos, e administrado pelo Grupo português Pestana.

Os operadores privados que investem na região acreditam que com o passar do tempo o turismo vai contribuir para a redução da pobreza no sul de São Tomé, considerada uma das regiões mais pobres do país. «Com certeza, muita gente já ganhou dinheiro com este projecto. Temos neste momento cerca de 7 pessoas a trabalhar aqui na Praia Guembu. O nosso objectivo é consumir tudo que é local. Vamos convidar as pessoas a plantar e nós consumimos a produção», frisou Heitor Leitão.

Desova das tartarugas que escolhem as praias desertas do sul para procriarem, é um dos atractivos para o turista, mas não só. É também nesta região da ilha de São Tomé, onde se observa o espectáculo proporcionado pelas baleias, na sua migração pelo oceano atlântico.

Abel Veiga