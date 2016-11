HBD despede mais de uma centena de trabalhadores

HBD/Fundação Príncipe Trust, é a designação da maior empresa privada que opera na ilha do Príncipe. Maior empregador da região autónoma do Príncipe, a HBD propriedade do milionário sul-africano Mark Shuttleworth despediu esta semana mais de 150 trabalhadores. Algumas fontes do Téla Nón falam em 150 pessoas e outras apontam para 192 pessoas despedidas pela HBD.

Na ilha do Príncipe o Téla Nón apurou que a empresa avançou com o despedimento colectivo, após duas sessões de reuniões entre os administradores da HBD e o Governo Regional representado pelo secretário para os assuntos económicos, Silvino Palmer.

O Téla Nòn procurou ouvir o secretário dos assuntos económicos do Príncipe, mas não teve sucesso. A mesma tentativa do jornal fracassou na busca de explicações por parte da empresa HBD.

No entanto o Téla Nón apurou que o maior número de trabalhadores despedidos é residente na ilha do Príncipe, cerca de 100. Pelo menos 30 outros são oriundos da ilha de São Tomé, e cerca de 20 são quadros expatriados, a maioria de nacionalidade portuguesa.

«Fomos apanhados de surpresa. Algumas pessoas já receberam a carta de despedimento e outras estão a ser informadas e notificadas sobre o despedimento», afirmou para o Téla Nón uma funcionária da HBD que pediu anonimato.

A empresa HBD, começou a desenvolver turismo ecológico na ilha do Príncipe mais concretamente no ano 2012. Posicionou-se como um dos maiores investidores privados do país.

Para tarde desta quarta – feira está agendada uma conferência de imprensa da administração do grupo privado sul-africano, na cidade de Santo António do Príncipe, para explicar a situação que põe em causa o pão de cada dia de muitas famílias são-tomenses.

Por outro lado, fontes diversas alertaram o Téla Nón, para um cenário complicado de despedimentos massivos que poderão acontecer no sector privado são-tomense. HBD, poderá ter dado apenas o ponta pé de saída, numa onda que nos próximos tempos pode varrer muitas pequenas e médias empresas, nos mais diversos domínios de actividade económica em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga