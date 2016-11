Téla Nón em Marraquexe acompanha o combate do mundo pela estabilidade do clima

A partir de hoje e nos próximos dias a questão candente das mudanças climáticas e o compromisso do mundo para inverter a situação que pode por em causa a sobrevivência do homem, de animais e das plantas na terra, dominará a actualidade informativa no Jornal Téla Nón.

Depois de ter participado em Setembro último em Marrocos, nos trabalhos preparatórios para a realização da Cimeira do Clima, COP22, o Jornal Téla Nón foi convidado pela ONU, a tomar parte no momento decisivo em termos de tomada de medidas por parte do mundo, no sentido de implementar o acordo de Paris sobre o clima (COP21).

A cimeira da Conferência das Partes, sobre o clima, que decorre aqui em Marraquexe, envolve cerca de 30 mil convidados de todo o mundo.

Diversos painéis dominam a reflexão sobre as questões do aquecimento global, das mudanças do clima e da adaptação a tais mudanças por todos os países do mundo.

O continente africano é uma das principais vítimas das mudanças climáticas. São Tomé e Príncipe país insular, regista diversos episódios resultantes das alterações do clima, que ameaçam comunidades piscatórias que habitam o litoral das ilhas.

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada, representa São Tomé e Príncipe neste evento que reúne para além de Chefes de Estados e de Governos do mundo, diversas figuras importantes dos mais variados sectores, do cinema ao desporto, para juntos, vencer o desafio comum de aliviar a temperatura cada vez mais alta, que aquece o mundo, e cujos efeitos são cada vez mais desastrosos para a vida na terra.

Abel Veiga – Marraquexe.