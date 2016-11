Japão alivia penúria de arroz na véspera do Natal

Masaaki Sato, embaixador do Japão acreditado junto ao Estado são-tomense com residência no Gabão, entregou ao Estado são-tomense representado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho e pelo Ministro das Finanças e da Economia Azul Américo Ramos, 2900 toneladas de arroz.

O donativo alimentar, entregue no dia 10 de Novembro, chega ao país numa altura em que a falta do arroz começa a ser notória no mercado nacional. Desde 1998 que Japão dá oferece arroz ao povo de São Tomé e Príncipe. O produto é vendido a preço baixo, de forma a assegurar a base alimentar da população.

A embaixada do Japão, explicou que o primeiro objectivo do donativo é aliviar a penúria de alimento indispensável para o bem-estar da população pobre. O segundo objectivo é o de contribuir para o desenvolvimento sócio económico da mesma população mais desfavorecida, através do fundo de contra-partida que é gerado pela venda do arroz.

Note-se que através do fundo de contra-partida o Governo Japonês realizou recentemente dois grandes projectos em São Tomé e Príncipe. Foi instalada pela primeira vez uma central de produção de oxigénio no hospital Ayres de Menezes em São Tomé e outra no hospital Manuel Quaresma Dias da Graça na ilha do Príncipe.

O donativo japonês, pode repor o arroz de 13 contos nas bancas das câmaras distritais da ilha de São Tomé, e num momento crucial, em que até o arroz de 30 contos já estava a desaparecer das firmas comerciais.

Abel Veiga

