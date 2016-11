Despedimentos nos Serviços de Migração e Fronteiras

Pelo menos 10 chefes de famílias foram despedidos esta semana nos serviços de Migração e Fronteiras de São Tomé e Príncipe. Os 10 funcionários ocupam as funções de inspectores da Migração e Fronteiras. O grupo de inspectores que foi demitido das suas funções, desabafou a sua dor para o Jornal Téla Nón, pedindo a divulgação do caso, tendo em conta, segundo as suas palavras, que o sistema vigente não admite muita liberdade de expressão, sobretudo nos órgãos de comunicação social estatizados, ou sob influência estatal.

No desabafo para o Téla Nón, o grupo de inspectores despedidos, diz que são chefes de família, e que a decisão do recém-nomeado director da Migração e Fronteiras, é injusta. Segundo os 10 inspectores atirados para o desemprego, Silvestre d´Apresentação, o novo director nomeado por Patrice Trovoada no final de Outubro último, começou a agir com despedimentos no segundo dia após a sua nomeação.

De imediato despediu 3 inspectores e na última semana mandou outros 7 para casa, com o argumento de que têm mais de 35 anos.

Os 10 ex-inspectores dos serviços de Migração e Fronteiras, questionam o facto do Director nomeado, estar a agir antes de ser investido nas suas funções. Segundo o grupo dos 10, por lei Silvestre d´Apresentação, ainda não goza de prerrogativas para tomar decisões como Director da Migração e Fronteiras.

