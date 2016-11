COP22 – Viaturas 100% eléctricas para travar a poluição do ambiente

No quadro da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima (COP22), que decorre aqui em Marraquexe, o país anfitrião(Marrocos), exibe novas viaturas 100% eléctricas. Silenciosas e amigas do ambiente as viaturas transportam jornalistas e outras individualidades convidadas para o evento que pretende unir o mundo na “Acção” determinada e concertada para travar o aquecimento do planeta terra.

Os carros eléctricos, que circulam pela cidade de Marraquexe, são um exemplo da “ACÇAO”, para despoluir a atmosfera. Não tem tubo de escape e nem precisa, porque não produz fumo, e muito menos gases resultantes da combustão dos combustíveis.

O Jornal Téla Nón que teve oportunidade de passear num dos carros 100% eléctricos constatou que apenas tem um travão e um acelerador. O motorista pode definir a velocidade máxima que a viatura deve atingir. Se o motorista define 60 quilómetros por hora, ultrapassa tal velocidade.

Sem poluição sonora, a viatura é reabastecida após percorrer 130 quilómetros. Reabastecida com energia limpa.

Viaturas 100% eléctricas agem na COP22, como prova de que o homem pode sim, com diversas acções despoluir o ar e equilibrar o clima mundial.

Abel Veiga – Marraquexe