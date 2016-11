Al Gore – “Vamos enfrentar o desafio diante de nós e enfrentá-lo a tempo”

O Ex-Vice Presidente dos Estados Unidos de América, que lidera um projecto ambientalista, marcou presença na COP22 e teceu comentários em torno da decisão das Nações Integrantes do Fórum “Climate Vulnerable”.

“O compromisso de hoje dos países membros do Climate Vulnerable Forum de avançar para alimentar suas economias inteiramente com energia renovável é uma visão ousada que estabelece o ritmo para os esforços do mundo para implementar o Acordo de Paris e avançar ainda mais rapidamente para resolver a crise climática. Esses compromissos ambiciosos e inspiradores mostram o caminho para os outros e dão a todos nós um optimismo renovado de que vamos enfrentar o desafio diante de nós e enfrentá-lo a tempo “.

Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA e Presidente do Projeto Climate Reality