FNVC comprometeu-se em atingir 100% de produção de energia renovável

O Fórum das Nações Vulneráveis ao Clima(FNVC), onde se destacam ilhas como São Tomé e Príncipe, decidiu na cimeira de Marrakech – COP22 – garantir 100% de produção nacional de energia renovável no horizonte 2030 – 2050.

Durante a Reunião de Alto Nível na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, o Fórum das Nações Vulneráveis ao Clima, chegou também a conclusão de que a acção climática não limita o desenvolvimento, pelo contrário o fortalece.

Na reunião de Marrakech o fórum que agrupa 47 países, apelou a maior ambição climática, e desafiou qualquer país que ainda não cumpriu com todas as obrigações do Acordo de Paris, a actualizar as suas contribuições até o ano 2020.

Ao decisão dos países 47 países em atingir uma produção de 100% de energia renovável entre 2030 e 2050, foi assumida durante a reunião em Marrakech que contou com várias intervenções. «Estamos sendo pioneiros na transformação para 100% de energia renovável, mas queremos que outros países sigam nossos passos para evadir os impactos catastróficos que estamos sofrendo por causa de furacões, inundações e secas», afirmou, Mattlan Zackhras, Ministro em Assistência ao Presidente das Ilhas Marshall.

Posição que foi reforçada por Edgar Gutierrez, Ministro do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica. «Nós não sabemos o que os países ainda estão esperando para avançar para a neutralidade líquida do carbono e 100% de energia renovável, todas as partes devem iniciar a transição, caso contrário todos nós vamos sofrer», frisou.

Os países membros do fórum assumiram também o compromisso de limitar, conforme determinou o acordo de Paris, o aquecimento global a 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. «Sem uma ação climática mais forte, poderemos não sobreviver, e isso não é uma opção», declarou Gemedo Dalle, ex-Presidente do Fórum dos Países Vulneráveis ao Clima.

O Climate Vulnerable Forum agrupa 47 países de África, Ásia, Caraíbas, América Latina e do Pacífico. Promovem entre si parcerias para combater as mudanças climáticas através de troca de experiências e de conhecimento.

Abel Veiga