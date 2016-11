Crime atinge pico máximo na quadra festiva que se avizinha

Durante o mês de Novembro o Téla Nón registou vários relatos de assaltos a residências. Só neste mês, assaltantes esvaziaram muitas casas em várias localidades da ilha de São Tomé, enquanto os donos dormiam tranquilamente. Dinheiro e electrodomésticos são os principais alvos dos assaltantes.

Na última sexta – feira, a Polícia de Investigação Criminal, mostrou imagens de 6 homens que realizaram um assaltado devidamente organizado no bairro da Vila Maria. Os 6 homens com idades que variam entre 30 e 45 anos, conseguiram entrar na loja de um cidadão libanês e levaram 2 cofres que pesam 245 quilos cada.

Com uma estratégia devidamente elaborada, a quadrilha da Vila Maria, teve importante apoio logístico na realização da operação. Utilizaram duas viaturas para transportar os cofres.

Segundo a Polícia de Investigação Criminal, do interior dos cofres os assaltantes conseguiram arrecadar 9 mil euros e mais 150 milhões de dobras, que pelo câmbio fixo ao euro, equivalem a cerca de 6 mil euros.

Os seis homens alguns deles habitantes da Vila Maria, estão sob custódia da PIC. A loja assaltada pertence ao cidadão libanês Aly Dhali, que se encontra actualmente em São Tomé e Príncipe como se tivesse nascido de novo. «Tenho documentos que valem 15 vezes mis do que o dinheiro roubado. Porque ê que queimaram os documentos? Agora estou cá em São Tomé sem nenhum documento com o meu nome».

Passaportes, cartões de residência, títulos de propriedade, fazem parte da lista de documentos pessoais do comerciante libanês e da sua família, que foram queimados pelos assaltantes após terem aberto dos dois cofres, que foram retirados da loja. «Nunca pensei que pessoas conseguiriam roubar esses cofres. Considero que foi um roubo bem estudado», desabafou o comerciante libanês.

O facto de os assaltantes terem queimado toda a documentação, leva Aly Dhali, a considerar que existem outros motivos por detrás do assalto, e apelou a PIC a prosseguir com as investigações no sentido de chegar a origem do ataque a sua loja.

Acção criminosa tende a atingir record nesta altura do ano. Aproxima-se a quadra festiva e a Polícia apelou os homens de negócios a evitarem a concentração de dinheiro nos cofres ou burras das lojas ou das suas residências.

Abel Veiga