documentário de

nilton medeiros e magdalena bialoborska

Estreia em Portugal: 11 de dezembro de 2016 | 16h

Sede da ACOSP – Associação da Comunidade de S. Tomé e Príncipe em Portugal,

Portas de Benfica-Edificio do Castelo Norte-PortaB

Apresentação de Abílio Bragança Neto e Augusto Nascimento

Duração: 25min

Novembro, 2016

Website: https://www.facebook.com/nemmeunemteu.nosso/

Sinopse



São Tomé e Príncipe é um pequeno país insular situado no Oceano Atlântico a cerca de 300 km da costa oeste africana. No início do século XX quase toda a superfície do arquipélago era ocupada pelas roças, estruturas agrárias que surgiram para produzir em grande escala duas culturas introduzidas nas ilhas, café e cacau. A maioria das roças estavam nas mãos dos portugueses. Entre 1890 e 1920 as quantidades de cacau exportado do arquipélago eram significativas, mas o declínio da produção começou pouco depois.

Com a independência, as roças foram nacionalizadas e nas décadas que se seguiram a produção baixou ainda mais.

Actualmente a maior parte do património arquitectónico está em avançado estado de degradação e a produção de café e cacau é muito reduzida.

“nem meu nem teu… é nosso” regista uma polifonia de opiniões sobre a nacionalização das roças em São Tomé e Príncipe.

Realização Nilton Medeiros e Magdalena Bialoborska

Locução David João Jochua

Imagem e montagem Nilton Medeiros

Fotos Arquivo histórico de STP

Produção Magdalena Bialoborska

Música

Filipe Santo

Blue Dot Sessions: album Migration | available under Public License in freemusicarchive.org.

A moment of reflection by Enrico Altavilla | provided by freesoundtrackmusic.com

Monkoto by Kevin MacLeod | licensed under Creative Commons by Attribution 3.0 License, provided by incompetech.com

Pesquisa bibliográfica

Nascimento, Augusto (2002), Poderes e quotidiano nas roças de S. Tomé e Príncipe: de finais de oitocentos a meados de novecentos.

Pape, Duarte e Rodrigo Rebelo de Andrade (2013), As roças de São Tomé e Príncipe.

Seibert, Gerhard (2002), Camaradas, clientes e compadres. Colonialismo, Socialismo e Democratização em São Tomé e Príncipe.

Silva, Hélder Lains e (1958), São Tomé e Príncipe e a cultura do café.

Tenreiro, Francisco (1961), A Ilha de São Tomé.

Contactos | produção: magdabi@gmail.com | 963 612 816