São Tome e Principe acolhe a Semana da Juventude da CPLP

Centro cultural da embaixada do Brasil de São Tomé e Principe foi palco esta terça feira da cerimonia de apresentação do Prejecto Semana da Juventude da CPLP aprovado na XXXIII Reunião dos Pontos Focais de Cooperação da Comunidade dos Países da Lingua Portuguesa que teve lugar de 26 e 27 de Outubro de 2016 em Brasilia – Brasil.

O evento trazido para São Tomé e Principe pelo Conselho Nacional da Juventude, é uma iniciativa que visa aprofundar o intercâmbio cultural e político entre os jovens lusófonos, através das artes e do debate estratégico sobre o futuro da CPLP, bem como a reflexão conjunta sobre a cooperação lusófona, incluindo a adesão de novos membros – Estrutura juvenil da Guiné Equatorial e o debate estratégico sobre a CPLP e a Agenda 2030 sobre o Desenvolvimento Sustentavel.

A Semana da Juventude da CPLP em São Tomé e Principe compreende tres grandes actividades nomeadamente, Seminário “Jovens na Agenda 2030 e Mobilidade na CPLP”, Assembleia geral do Forum da Juventude da CPLP, e Noite Cultural, Visita ao terreno e Encontros Oficiais.

Os Jovens líderes ativos nas plataformas nacionais de juventude dos países membro da CPLP, jovens Santomenses e da diáspora lusófona que vivem em São Tomé e Príncipe, decisores políticos da CPLP e de São Tomé e Príncipe serao chamados a participar neste encontro de 5 dias na capital Santomense.

Wildiley Barroca Presidente do Conselho Nacional da Juventude afirmou durante o cerimonia que “Considerando a dimensão do evento, este deixa de ser uma organização do Conselho Nacional da Juventude e passa a ser uma organização do país, dai a necessidade de todas as partes se envolverem na sua realização e garantirmos juntos o sucesso do mesmo“.

Esperamos que neste evento, os jovens lusófonos reconheçam as ligações interculturais e uma cidadania e identidade comuns que os unem, que possam ter oportunidades de estabelecer um diálogo estruturado com os decisores políticos, discussão concertada em torno da agenda 2010 sobre o desenvolvimento sustentável e elaborar propostas concretas para o futuro da CPLP, reiterou o Presidente do CNJWildiley Barroca.

O evento conta desde já com o apoio da CPLP, Presidência da República, Governo, Banco Internacional de São Tomé e Príncipe e a Companhia Santomense de Telecomunicações.

Fonte Conselho Nacional da Juventude