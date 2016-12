“nem meu nem teu… é nosso” ganhou prémio de jornalismo do CSI

O documentário do operador de imagem Nilton Medeiros e da Magdalena Bialoborska, ganhou a segunda edição do prémio de jornalismo organizado pelo Conselho Superior de Imprensa de São Tomé e Príncipe. A reportagem que reflecte a situação das roças de São Tomé e Príncipe, ficou no primeiro lugar e os seus proponentes arrecadaram 100 milhões de dobras cerca de 4 mil euros.

Na gala do CSI que se realizou na tarde de sexta feira, duas reportagens da Jornalista Djamila Gomes da RTP-África em São Tomé, também foram premiadas, com o segundo e terceiro prémios. João d´Alva e Anísio Edgar como operadores de imagens, Eleutério d´Assunção na edição das imagens, Filipe Gomes como produtor, compõem e equipa da RTP-África que trabalhou na elaboração das duas reportagens galardoadas pelo júri do prémio de jornalismo do Conselho Superior de Imprensa.

Abel Veiga