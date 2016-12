Portugal forma Polícia Militar para garantir segurança pessoal

A cooperação técnico militar com Portugal permitiu o reforço das capacidades da companhia de Polícia Militar. Na sexta – feira foram apresentados no campo do quartel-general, os primeiros militares do exército, formados em segurança pessoal no quadro da cooperação militar com Portugal.

O comando das forças armadas do arquipélago, fundamental a formação da Polícia Militar para apoiar na garantia da ordem interna e protecção dos dirigentes do Estado.

O Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o brigadeiro Horácio Sousa, considerou que as ameaças são diversas no mundo de hoje, e a companhia de polícia militar, deve estar preparada para garantir a defesa nacional.

Abel Veiga