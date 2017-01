Árvore centenária e gigante abatida nos arredores da capital – São Tomé

A onda de abate clandestino de árvores em São Tomé e Príncipe está a atingir proporções preocupantes. Ciclicamente os responsáveis do sector das florestas advertem as autoridades governamentais e a sociedade civil sobre o perigo que começa a ameaçar as ilhas verdes de São Tomé e Príncipe.

Mas, na prática o abate clandestino se intensifica. No interior do país, o abate de árvores já é selvático, e a capital não escapa. Madre de Deus, bairro da capital São Tomé, foi palco de uma história singular de abate clandestino de árvores. Os prevaricadores realizaram o abate de uma árvore gigante com cerca de 300 anos, durante 1 ano.

Irene Roncon, cidadã são-tomense residente em Portugal, e médica de profissão, está presente na sua terra natal pelo menos 6 vezes por ano. Desde Fevereiro do ano 2016, que ouvia o som da motosserra vindo do fundo do terreno que a pertence.

Os seus ancestrais cuidaram das árvores que garantem sombreamento do terreno, onde uma árvore designada vulgarmente no país por “Figo Porco” e um Ocá se ergueram ao longo dos anos.

Tornaram-se, abrigo para dezenas de pássaros que encontravam alimento e ramos fortes para fazerem o ninho para reprodução. Falcões durante o dia e morcegos durante a noite, são alguns dos animais que marcavam presença assídua no cimo do “Figo Porco”.

Em Dezembro de 2016, Irene Roncon deu conta que os falcões desapareceram do local. O canto matinal de outros pássaros também deixara de acontecer. Só o som da motosserra, era ouvido no bairro da Madre de Deus.

Percorreu o terreno e descobriu que a frondosa árvore de mais de 60 metros de altura, tinha sido abatida e transformada em vários toros, que deram aos prevaricadores centenas de tábuas, ripas e barrotes.

Em Dezembro quando deu conta do desastre, encontrou uma senhora, a apanhar lenha já cerrada pelos prevaricadores. «São abates clandestinos frequentes aqui em São Tomé que desta vez bateu a minha porta», afirmou Irene Roncon.

A cidadã são-tomense sente que o país está a caminhar para o abismo e de forma acelerada. «O dia 31 de Dezembro foi o último dia que ouvi o som da motosserra. Foi neste momento que notei a falta da árvore. São duas árvores que lá estavam. Um Ocá gigante e um a árvore gigante que vulgarmente chamamos cá de Figo Porco. Dei conta da ausência da árvore porque os falcões que tinham o ninho no figo porco deixaram de voar nesta zona», explicou.

A serragem clandestina demorou 1 ano. «Pensei que tinham uma serração montada aí em baixo. Longe de mim pensar que eu estava a ser alvo de um roubo», frisou.

No dia 2 de Janeiro de 2017, apresentou queixa junto as autoridades policiais, em busca de punição para os prevaricadores. Irene Roncon, percebeu que a impunidade reina no país. «A queixa foi feita na PIC e há um suspeito, que nem sequer compareceu na PIC. Também fui informar a Direcção da Floresta, e me perguntaram…o quê que a senhora pretende que a gente faça?»

Segundo Irene Roncon, tudo aconteceu aos de todos os são-tomenses. «A árvore que acabou de ser abatida, está perto da estrada pública da Madre de Deus, por sinal a maior estrada pública deste país. Toda gente ouvia o som da motosserra», reclamou.

As consequências do abate indiscriminado de árvores e a impunidade a ele associado, já são visíveis e sentidas. «Antes chovia torrencialmente e hoje isto já não acontece. Temos hoje um calor estranho que provoca ardor na pele. Acho é que não se pode deixar impune todos esses indivíduos que de forma furtiva vão abatendo as árvores promovendo a desertificação da ilha», pontuou.

Só o Ocá continua de pé no terreno. Outras árvores foram abatidas junto com o figo porco. «Tudo isso vai agravar o fenómeno da alteração climatérica, que está a provocar patologias cancerígenas da pele, mas nada se faz para evitar que isto agrave. A impunidade é total», concluiu.

Em plena capital são-tomense, abate-se árvores centenárias. Nas florestas o Téla Nón apurou que o abate clandestino cresce, e acontece até de madrugada. Com candeeiro a petróleo, homens de motosserras, entram por terrenos privados e por zonas consideradas protegidas, para abater árvores. Ao nascer do sol, os proprietários dos terrenos só encontram serradura como testemunha da serragem ocorrida durante a madrugada.

Abel Veiga