Extracção ilegal de areia provoca rixa entre militares e populares

O bairro da Praia Nazaré localizado na marginal 12 de Julho e próximo do aeroporto internacional, foi na tarde de segunda – feira palco de rixas, entre os habitantes e militares da guarda costeira.

Tudo por causa da extracção ilegal de areia. Apesar da força militar os jovens da praia Nazaré garantiram que vão continuar a extrair areia no bairro, porque não têm outra alternativa para ganhar o sustento.

Praia Nazaré já se transformou num garimpo. Areia é a matéria-prima preciosa que está a ser extraída do subsolo, pondo em causa a existência da própria comunidade.

As escavações para extracção de areia, criaram dezenas de poços de água parada e esverdeada na comunidade. Poços, que ajudam na proliferação do mosquito, e consequentemente o crescimento do paludismo.

Na tarde de segunda – feira, uma patrulha da guarda costeira apreendeu uma carrinha que transportava areia a partir da Praia Nazaré.

Os populares envolvidos no negócio de venda da areia, reagiram para impedir a detenção da carrinha. O efectivo militar da guarda costeira era reduzido, e no meio da confusão um pneu do carro patrulha furou.

Reforços militares foram enviados para o bairro incluindo fuzileiros navais, empunhando AK-47 e uma espingarda de assalto brasileira.

José Luís Albuquerque, porta-voz dos moradores da Praia Nazaré, criticou a intervenção militar, que pôs em causa a venda de uma carrinha de areia, extraída pelos moradores, do subsolo da Praia Nazaré. «Aqui tem muitos jovens mais de 100, e temos falta de emprego. Se não tirarmos areia o que vamos fazer da vida? Militares vieram, dispararam para o ar, partiram vidro do carro, e até uma mulher grávida começou a sentir-se mal, queria desmaiar», referiu o jovem da Praia Nazaré.

A juventude de Praia Nazaré, que se rebelou contra os militares da guarda costeira, garante que a extracção de areia no local não tem fim a vista. «Vai ser difícil parar com a extracção de areia porque não temos outra alternativa. Só pára se o governo resolver o problema da população daqui. Aqui tem jovens que terminaram os estudos liceais, outros saíram da tropa, como é meu caso, e outros mais. Temos família. Como é que vamos sustentá-la?», interrogou.

Os militares foram acusados, de serem também traficantes de areia extraída ilegalmente no subsolo da localidade. «Os militares também são corruptos, porque eles também fazem negócio connosco cá. Podemos indicar os militares que fazem negócio connosco cá», denunciou o porta-voz José Luís Albuquerque.

Extracção anárquica de areia já descaracterizou grande parte da marginal 12 de julho perto do aeroporto internacional.

Uma autêntica zona de garimpo na porta de entrada do país. Na busca de dinheiro fácil e rápido por via da venda de areia, os moradores estão a deixar as suas próprias residências sem suporte. A área de garimpo se alarga e as casas não param de cair na Praia Nazaré.

Abel Veiga