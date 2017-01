Japão lança centro de produção de oxigénio para uso médico no Príncipe

O embaixador do Japão acreditado junto ao Estado são-tomense com residência em Libreville-Gabão, Masaaki Sato e o Presidente do Governo Regional do Príncipe José Cassandra, lançaram na segunda – feira a primeira pedra para a instalação de um centro de produção de oxigénio no Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça.

Príncipe que já perdeu seus filhos por causa da impossibilidade de realizar cirurgias na região autónoma, e por falta de oxigénio para atender pacientes, encontrou apoio do Japão para resolver u dos problemas básicos de saúde pública.

Segundo a embaixada do Japão, os 2 biliões de dobras, cerca de 82 mil euros, disponibilizados para financiar a instalação do centro de produção de oxigénio no Príncipe, resulta da venda do arroz que anualmente o Reino Nipónico oferece a São Tomé e Príncipe.

Japão considera que a cooperação entre os dois países, que já permitiu a realização de vários projectos de apoio social e político, nomeadamente apoio financeiro à Comissão Eleitoral Nacional para a realização das eleições no país, contribua desta feita «garantir uma solução ideal, para todos os hospitais, mas também para o desenvolvimento sócio económico, através da melhoria do índice de desenvolvimento humano».

Abel Veiga