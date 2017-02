Financiamento de Japão vai melhorar serviço de saúde em Cantagalo

O centro de saúde de Água Izé que atende mais de 8 mil pessoas, vai ser requalificado com o financiamento de Japão. Mais de 72 mil euros, vão permitir o alargamento do centro de saúde que actualmente se encontra congestionado.

A delegada de saúde do distrito de Cantagalo, disse a imprensa ser inconcebível, que o centro de saúde tenha apenas uma enfermaria que alberga homens e mulheres. O projeto do governo japonês, vai melhorar os serviços, trará dignidade para os pacientes, e evitará a transferência d doentes para o Hospital Central na capital São Tomé. «Não há privacidade. Isso vem diminuir o número de transferências de doentes para o Hospital Central Ayres de Menezes por sobrelotação. Muitas vezes temos 3 crianças numa cama», afirmou a delegada de saúde de Cantagalo.

O embaixador do Japão Masaaki Sato que assinou o acordo de financiamento com as autoridades sanitárias do distrito de Cantagalo, realçou o projecto que vai alargar a capacidade de atendimento do centro de saúde.

Serão construídas unidades de internamento para homens, mulheres e crianças, uma cozinha, e gabinetes nomeadamente para cuidados em matéria de saúde reprodutiva.

Acordo assinado, as obras deverão iniciar ainda este ano com o financiamento do Japão. Note-se que a maior parte dos fundos de Japão que suportam os projectos de melhoria das condições sociais das populações de São Tomé e Príncipe, resulta da venda a preço baixo do arroz que o reino nipónico oferece ao arquipélago, o chamado fundo de contra-partida da venda do arroz.

Abel Veiga