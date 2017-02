Os jovens, cerca de 7, que organizaram na quinta – feira, a manifestação anti-Patrice marcharam pelas ruas da cidade de São Tomé, cercados e acompanhados por cerca de 200 polícias. Mikes Bonfim responsável pela organização da manifestação disse, que convidou todas as forças vivas, sobretudo as organizações juvenis para se juntarem ao protesto democrático, mas não compareceram.

Sozinho, os 7 mentores realizaram o sonho de protesto público contra o desemprego, a fome, e outras anomalias que dizem estarem a ser perpetradas por Patrice Trovoada e o seu Governo.

A maioria do público e da juventude são-tomense, mostrou claramente que não se revê nas causas que motivaram o protesto do grupo de 7 jovens. Afinal, ao contrário do que os 7 dizem ou sentem na pele, o país está a “avançar”.

Os organizadores da manifestação deixaram bem claro que nunca tiveram qualquer apoio de partidos políticos, contradizendo assim as acusações do governo que tanta pressão fez sobre a organização do protesto, e que indicou os partidos da oposição como sendo os organizadores da manifestação.

Tudo indica que se a manifestação fosse organizada pela oposição política teria nas ruas pelo menos o dobro do número dos jovens que se manifestaram na tarde de quinta – feira, ou seja, 14 manifestantes pelo menos.

