China – STP / Primeira equipa médica chegou a São Tomé

O grupo de médicos especialistas chineses, que visitou na última semana o hospital Central Ayres de Menezes, reuniu-se também com a ministra da saúde Maria Trovoada e com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Estomatologia, cardiologia e cirurgia geral são especialidades clínicas que os médicos chineses vão dominar, evitando assim as carências habituais do sistema nacional de saúde em médicos especialistas.

Enquanto os dois países, preparam o programa quadro de cooperação, os médicos especialistas chineses entram em acção e por um tempo de 6 meses.

Jin Qiang Wang, chefe da equipa médica chinesa, disse a imprensa nacional, que o seu país está preparar ajuda para o sistema nacional de saúde em equipamentos e medicamentos. No entanto, adiantou que a data para chegada da ajuda chinesa, ainda não está definida.

A luta contra o paludismo foi a maior conquista de São Tomé e Príncipe no quadro da cooperação com Taiwan. A República Popular da China, quer colaborar no sentido de manter a mesma toada no recuo do paludismo. «O nosso governo já enviou uma equipa para cá, para fazer os estudos. Nós os médicos vamos cooperar com a equipa enviada para melhorar a situação do paludismo», assegurou o chefe da delegação médica chinesa.

É a primeira missão médica da República Popular da China que chega a São Tomé e Príncipe, após o corte pelo Governo são-tomense das relações diplomáticas com Taiwan a 20 de Dezembro de 2016.

