Governo com apoio da FAO lançou projecto para melhorar a Pesca

Nos próximos dois anos, os pescadores e vendedoras de peixe vão ser formados e equipados para melhorar o tratamento e conservação do pescado. Processo que permitirá a comercialização do peixe, de acordo as normas internacionais.

São Tomé e Príncipe é reconhecido como arquipélago rico em pescado, mas nunca exportou a sua produção feita de forma artesanal. Tudo porque ainda não preenche os requisitos internacionais.

Após vários projectos realizados para melhorar o tratamento e conservação do pescado por sinal sem resultados positivos, eis que o Governo solicitou ajuda financeira da FAO, para o lançamento de um novo projecto, com vista a melhoria da comercialização do pescado.

Augusto Diogo, coordenador do projecto, explicou a imprensa que São Tomé e Príncipe já conseguiu superar algumas barreiras que impediam a exportação do seu pescado para o mercado internacional, nomeadamente a criação de uma legislação sanitária para a pesca, e a construção de um laboratório para análises das espécies capturadas.

Reconheceu que faltam alguns apetrechos para o funcionamento pleno do laboratório, e ainda existem algumas limitações técnicas. Dificuldades que deverão ser superadas durante a implementação do novo projecto financiado pela FAO.

Os pescadores e vendedoras de peixe, serão também formados sobre as boas práticas de conservação e tratamento do pescado.

Augusto Diogo, acredita que ainda durante o ano 2017, São Tomé e Príncipe, atingirá o nível exigido internacionalmente para a exportação do pescado.

Abel Veiga