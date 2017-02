STOP a livre circulação de pessoas no Hospital Ayres de Menezes

A Direcção do Hospital Central Ayres de Menezes decidiu impor medidas que restringem o acesso de pessoas ao centro hospitalar. Segundo a Direcção do Hospital a partir de 6 de Março próximo, a entrada do público fica condicionada a recepção de um cartão de acesso na porta de entrada.

A medida visa por fim a livre entrada e saída de pessoas como tem acontecido até a presente data.

Gelson Mendes, jovem funcionário do sector dos recursos humanos do Hospital Central, foi mandatado pelas autoridades, para anunciar a medida ao público.

A desordem em termos de acesso ao hospital central, se transformou num vício que criou raízes profundas ao longo dos anos.

A mudança agendada para Março, poderá gerar muitos choques nos próximos tempos, no portão de entrada do hospital Ayres de Menezes.

Só o facto de nenhuma autoridade do sector da saúde vir a público anunciar a medida, pode revelar o receio do clima difícil que vai marcar o hospital Ayres de Menezes a partir de 6 de Março. «Vai-se implementar a partir do dia 6 do próximo mês a restrição de pessoas ao espaço hospitalar sem a recepção de um cartão de identificação. Vamos ceder na portaria um cartão de visitas. Mas é importante frisar que o cartão só será entregue desde que o assunto justifique a entrada de pessoas», explicou para a imprensa o funcionário Gelson Mendes.

A medida pretende por fim a prática de turismo no espaço hospitalar. «Porque temos situação de muitas pessoas que vêm aqui fazer turismo, e isso tem causado problemas a essa calma que é necessária para os doentes recuperarem», acrescentou o funcionário mandatado.

O Téla Nón, questionou o funcionário se a medida não tem a ver com a recente visita dos deputados das bancadas da oposição, que gerou polémica. Polémica em que o Ministro da Presidência Afonso Varela, considerou que foi um acto a margem das leis, e que a seu tempo será punido. «Devo ressaltar que a visita dos deputados é legítima e não poderia ser motivo para a reorganização hospitalar. A reorganização hospitalar já se fazia sentir», pontuou Gelson Mendes.

Abel Veiga