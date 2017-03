Socorro – “Salvem o Catamaram” Pixi N´Dala

O grito de socorro vem das ondas do mar que banham a Baía de Ana Chaves, na capital São Tomé. Há 20 dias que o Catamaram Pixi N´Dala, se encontra encalhado perto do pontão do super mercado CKD.

Nesta semana a embarcação começou a dar sinais que talvez sejam de despedida, ou então, de confirmação de que jamais sairá intacto do encalhamento. Olhar atento a partir do passeio da marginal 12 de julho confirma que a parte frontal do navio está a descer lentamente para o mergulho final na água do mar.

Desde 15 de Fevereiro que o catamaram soltou das amarras e veio dar a Praia. O país não sabe como é que o catamaram foi adquirido. Não sabe como o negócio foi feito, e nem tão pouco o valor envolvido.

A opinião pública nacional, não tem qualquer informação sobre o montante financeiro que o catamaram Pixi N´dala produziu nas operações que realizou durante vários meses nas águas do Gabão. Não se sabe se o dinheiro produzido no Gabão, é suficiente para custear por exemplo a sua reparação e as operações para o seu desencalhamento da Baía de Ana Chaves.

Apesar das nuvens que cobrem todo o negócio, Pixi N´dala não deixa de ser um bem nacional.

Encalhou e tende a emergir diante do país, que abriu um inquérito para apurar responsabilidades. O Téla Nón apurou que o inquérito solicitado pelo Instituto Marítimo e Portuário, está em marcha, mas ainda não viu luz ao fundo do túnel.

«O barco de facto encalhou. Temos um relatório dos danos. Vão fazer a reparação no local e depois tirar o barco, para uma outra zona», garantia do Primeiro-ministro Patrice Trovoada após o acidente com o navio a 15 de Fevereiro último.

Os factos e os dados recolhidos pelo Téla Nón, apontam que o Primeiro-ministro pode estar enganado. O Catamaram terá sido esventrado por uma rocha.

Do local onde está, jamais sairá intacto para qualquer outro ponto do mar, garantiu para o Téla Nón fontes do sector de navegação marítima. Aliás, quase um mês depois do encalhamento Pixi N´dala, não conseguiu mover-se seja para esquerda ou para direita.

O silêncio das autoridades Governamentais, confirma a agonia do Catamaram. O silêncio da empresa a que o governo concedeu o barco para realizar operações no Gabão, reforça suspeitas em torno do negócio.

O Téla Nón apurou que Jean Philippe, cidadão belga, cônsul do Reino da Bélgica em São Tomé e Príncipe, e sócio da empresa Oca Logistic, foi o beneficiário da concessão da embarcação para operar no Gabão. Eric Duval, cidadão francês, e cônsul de São Tomé e Príncipe em Paris-França, é o Presidente da empresa Oca Logistic.

No quadro da política de economia azul são-tomense, os dois homens estão destacados no transporte marítimo inter-ilhas e entre o arquipélago e a costa africana. São proprietários do navio Anfitriti, e já no passado administravam o barco Tornado, que se acidentou nas águas nacionais.

Em silêncio, o país assiste o fim de mais uma embarcação na Baía de Ana Chaves.

Abel Veiga