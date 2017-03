“Mel de Abelha” no tratamento da doença desconhecida

Maria Tomé Palmer, Directora dos Cuidados de Saúde, anunciou na quinta – feira que os centros de saúde estão a utilizar mel de abelha no tratamento da doença de origem ainda desconhecida designada Celulite Necrotizante. «O mel sim porque o mel tem características para cicatrizar a ferida, e tem a capacidade de isolar os germes», assegurou a directora dos cuidados de saúde.

Maria Tomé Palmer, reforçou ainda que « mesmo a cirurgiã plástica que está no país, nos aconselhou e enalteceu como temos a lidar comesses casos. Isto quer dizer que sim, o mel é bom é útil, é bem vindo», declarou a directora dos cuidados de saúde.

.Na entrevista que deu a imprensa, a directora dos cuidados de saúde, explicou que o protocolo terapêutico foi reajustado. Par além da aplicação de mel de abelha, são administrados aos pacientes o reforço de antibióticos. «Fizemos o ajuste do protocolo e tanta a opinião dos especialistas nos aconselharam a fazer terapia com dois ou mais antibióticos», sublinhou Maria Tomé Palmer.

Segundo a Directora tem havido sucesso no tratamento dos pacientes. Confirmou que a equipa multidisciplinar da OMS, está no terreno a trabalhar com os quadros nacionais de saúde, em busca de respostas para a origem da doença, que ataca sobretudo os membros inferiores.

Em 31 de Janeiro passado, quando pela primeira vez, a Direcção dos Cuidados de Saúde, falou da doença que segundo os seus cálculos tinha surgido em São Tomé e Príncipe em Outubro do ano 2016, indicou o registo de 1094 casos.

No dia 23 de Fevereiro, a Direcção dos Cuidados de Saúde actualizou o número de casos, tendo anunciado um máximo de 1350 doentes registados.

Já na conferência de imprensa de 9 de Março, Maria Tomé Palmer, garantiu que o número de casos atinge em Março 1421.

Face a evolução dos números, a Direcção dos Cuidados de Saúde, considera que «o número de casos tende a diminuir. Registamos quer na semana 7, quer na semana 8, 51 casos e na semana 9 isto é, na semana passada 30 casos». Afirmou a directora dos cuidados de saúde.

No fundo a doença que o sistema nacional de saúde diz ter surgido em Outubro de 2016, já afectou até a primeira quinzena de Março de 2017, 1421 pessoas.

Abel Veiga