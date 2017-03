Greve no sistema de justiça agudiza-se

A partir desta quarta – feira, o sistema de justiça de São Tomé e Príncipe, conhece uma paralisação total e plena. Após os primeiros 5 dias de greve por tempo indeterminado, o sindicato dos funcionários dos tribunais e do ministério público, prometeu por fim a prestação dos serviços mínimos.

A partir de hoje a paralisação é total. «Não iremos garantir o serviço mínimo. Tínhamos dito que haveriam 5 dias para negociações e em que os serviços mínimos seriam garantidos. Expirado esse prazo os serviços mínimos não serão garantidos», assegurou, Leandro Gomes, porta voz do sindicato.

O porta-voz do sindicato reforçou que «a greve se manterá por tempo indeterminado, até que haja um acordo que satisfaça as nossas reivindicações».

Aberto as negociações o sindicato anunciou que tem havido negociações com o Conselho Superior da Justiça, mas até agora sem produzir resultados. «O que queremos é o bem-estar da justiça em São Tomé e Príncipe. Não estamos a procura de melhorias pessoais dos funcionários. Queremos é melhoria em termos da prestação do serviço de justiça. A nossa reivindicação é legítima».

Os serviços dos Tribunais e do Ministério público não dispõem sequer de uma viatura para transportar os reclusos para a penitenciária. A fotografia mostra uma das operações de condução de um cidadão que o juiz mandou para a cadeia central. É a pé, e percorrendo uma distância significativa na cidade de São Tomé, que os oficiais de justiça conduzem os reclusos para a prisão.

O mesmo sistema de justiça que recentemente recebeu dezenas de viaturas topo de gama.

Os grevistas clamam por justiça dentro dos tribunais e do ministério público. «A greve só terminará quando as reivindicações forem satisfeitas. Sem isso nada feito», sentenciou o porta-voz do sindicato dos funcionários judiciais.

Abel Veiga