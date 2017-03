Agitação nos Tribunais – Funcionários se rebelam contra ilegalidades na casa da justiça

O sistema de justiça de São Tomé e Príncipe está completamente paralisado. Esta manhã agitação tomou conta dos corredores dos Tribunais. Tudo porque o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que se reuniu esta manhã, decidiu expulsar a representante dos funcionários no órgão de decisão dos Tribunais.

Leudimila Lopes, a Representante dos Funcionários no Conselho Superior da Magistratura Judicial, foi convocada para participar na reunião desta manhã.

Mostrou para o Téla Nón a nota de convocatória que recebeu. No entanto quando entrou na sala, foi surpreendida. «Fui convocada legalmente. Fui para a reunião e lá me disseram que eu não poderia fazer parte porque eu também estou em greve. Entendi isso como uma forma de intimidar os funcionários judiciais, a não fazerem a greve. De imediato fui expulsa da sala», denunciou.

A ordem de expulsão dada pelo conselho superior da magistratura judicial, órgão presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça José Bandeira, provocou grande agitação no edifício dos tribunais.

Os funcionários em greve, protestaram e denunciaram a ilegalidade que reina na casa que deveria ser de justiça. «Pergunta-se porquê expulsaram a nossa representante, eleita legalmente, empossada, e que já há muito tempo tem estado a representar os funcionários no seio do Conselho Superior? Nós sabemos que os tribunais decidem com base nas leis. Que leis tomaram em consideração para expulsarem a nossa representante?», interrogações feitas por Leonardo Gomes, porta-voz da Comissão de Greve.

Leudimila Lopes, a representante expulsa do Conselho Superior da Magistratura Judicial, reforça a ideia de ilegalidade na casa da Justiça. «Nos termos da lei não se pode discutir nenhuma questão ligada aos funcionários, sem a presença do funcionário eleito entre os seus pares. Muito me estranha essa decisão», afirmou a representante expulsa.

Segundo os funcionários, a casa da justiça, que a constituição política define como baluarte do Estado de Direito, está enferma de ilegalidades. «Não seria uma forma de mostrar que há existência clara de um abuso de poder nesta casa? Não podemos precisar o que está por detrás desta expulsão. Mas que ela é ilegal é», frisou Leonardo Gomes.

Conhecedores de casos de ilegalidades crónicas, na casa que deveria ser de justiça, a indignação dos funcionários atinge o pico. «Isto é que está a provocar a indignação cá, a ilegalidade. É preciso saber que a ilegalidade tem sido vício frequente nesta casa», sublinhou.

A greve por tempo indeterminado dos funcionários, é por si só, segundo o sindicato, um combate pela reposição da legalidade dos tribunais e no ministério público. «Por causa da ilegalidade é que estamos em greve. Estamos em greve a defender a legalidade desta casa. Deveria haver legalidade nesta casa», pontuou o porta-voz dos grevistas.

Abel Veiga