Violência no Hospital Ayres de Menezes

Esta tarde por volta das 17 horas, o Hospital Ayres de Menezes, se transformou num palco de tumultos. Tudo, porque segundo fonte médica, uma mulher que se encontrava no hospital para visitar o seu marido internado com a celulite necrotizante, foi duramente espancada por um agente da polícia nacional.

Segundo a fonte médica que relatou o acontecimento para o Téla Nón , a mulher que foi espancada pelo agente da polícia, vai diariamente ao hospital para viisitar o seu marido, que precisa de cuidados especiais, nomeadamente para tomar banho e outros cuidados higiénicos.

Esta tarde, a mulher que se encontrava dentro do recinto hospitalar, recebeu ordens do agente da polícia para se retirar. A fonte médica, disse ao Téla Nón, que só pelo facto da mulher ter protestado contra a ordem do polícia, foi de imediato espancada. «Olha, decidimos enviar a senhora para realizar exames de radiografia, para analisar o seu estado, após o espancamento», referiu a fonte médica que falou para o Téla Nón.(veja a foto com a vítima de violência policial a ser transportada para o banco de urgências).

Como consequência da acção violenta do agente da Polícia, os populares que se encontravam no recinto hospitalar, entraram em convulsão. O protesto também violento dos cidadãos que assistiram o espancamento da mulher, obrigou o comando da polícia a enviar para o hospital central, um grupo de força especial de intervenção rápida da polícia.

Tudo aconteceu esta tarde. Durante o contacto telefónico do Téla Nón com a fonte médica, eram audíveis os gritos de revolta, que testemunham o momento de tumulto.

A força especial de intervenção rápida da polícia nacional controla a situação no hospital Ayres de Menezes.

Abel Veiga