Roubo e incêndio

O dia- a -dia dos agricultores e criadores de animais de São Tomé e Príncipe, se transformou numa luta árdua a sol e chuva para produzir comida, e para enfrentar o choque diário causado pela onda de roubos.

Em alguns casos quando o ladrão é identificado, a vítima do roubo é ameaçado e pode sofrer represálias.

Incêndio dos bens do agricultor, pode ser uma das formas de represália. Onofre Pires Neto, proprietário de 1,5 hectare de terra na roça Vista Alegre, perdeu na madrugada do último domingo, uma casa de 4 compartimentos. O incêndio da residência construída na sua parcela de terra, é considerado pelo agricultor como sendo algo “ estranho”.

A casa não estava electrificada, e de repente pegou fogo. O agricultor não se encontrava no local. O mesmo agricultor que desde Setembro do ano passado, tem sido vítima de roubos permanentes na sua parcela. «Fiz várias denúncias de roubo na minha parcela a polícia, mas até agora sem esclarecimento», afirmou para o Téla Nón.

Recentemente, conseguiu recuperar importante quantidade de banana da sua parcela que tinha sido roubada, e que estava a ser vendida no mercado. Foi ameaçado pelo assaltante. «O homem me ameaçou de morte, e disse-me que algo grave iria me acontecer», explicou Onofre Pires neto.

As 2 horas do último domingo, a residência construída na sua parcela ardeu por completo. «O vizinho mais próximo da minha casa, disse que ouviu uma explosão. Correu em direcção a minha casa, que já estava engolida pelas chamas», declarou.

Fruto do trabalho árduo na agricultura, roubado diariamente , e os bens agora reduzidos a cinzas.

Abel Veiga