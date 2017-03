Ministro da Agricultura solidário com o agricultor vítima de roubo e incêndio

Teodorico Campos, foi ao campo para testemunhar a devastação que o fogo de origem duvidosa causou a residência de campo do agricultor Onofre Pires dos Santos.

A casa, os materiais de trabalho agrícola, e outros bens, foram engolidos pelo fogo na madrugada do último domingo.

Depois de tanto roubo na sua parcela de terra, Onofre Pires Neto foi confrontado com o fogo, numa altura do ano em que não existe palha seca na roça, e a casa não tem energia eléctrica. Os cortes cirúrgicos de energia que a EMAE proporciona ao país, não constituem neste caso um problema que a empresa estatal de electricidade procura evitar.

«Eu conheço este agricultor. É um agricultor incansável. Ele tem ajudado os outros agricultores a promover a diversificação de culturas», declarou o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no meio das cinzas que restaram da antiga residência.

Teodorico Campos prometeu ajuda para o agricultor. «Vim constatar e ao mesmo tempo dizer ao agricultor que vamos também contribuir. Vamos atribuir materiais para ele continuar a sua obra», frisou o ministro.

Ministro da Agricultura solidário com um jovem que abraçou o trabalho da terra, para produzir comida e rendimentos, fugindo assim, da opção cada vez maior em São Tomé e Príncipe, para o roubo do fruto do trabalho dos outros.

Abel Veiga