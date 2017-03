CSI e GRIP preparam primeiro relatório sobre Estado da C.S. e Transparência

Pela primeira vez está a ser elaborado um relatório sobre o Estado da Comunicação Social e Transparência em São Tomé e Príncipe.

Um projecto do Conselho Superior de Imprensa (CSI) em parceria com o Gabinete de Registo de Informação Pública(GRIP), que pretende promover a democracia e a liberdade de expressão e de imprensa no país.

Na manhã de segunda – feira foi empossada a comissão encarregue de realizar o inquérito. Os membros da Comissão tomaram posse. Composta por 12 membros efectivos e 2 suplentes, a comissão inicia os seus trabalhos em Maio e o relatório final deve ser tornado público entre Novembro e Dezembro de 2017.

André Aureliano Aragão, ex-Bastonário da Ordem dos Advogados preside comissão. O inactivo sindicato dos jornalistas de São Tomé e Príncipe, liderado por Helder Bexigas, faz-se representar na comissão com dois membros.

A Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe liderado por Juvenal Rodrigues, também tem dois membros. O Sociólogo Olívio Diogo faz parte da lista que integra juristas e outros quadros são-tomenses.

Abel Veiga