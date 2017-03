Polícia promete punir o seu agente que espancou uma mulher no hospital central

Através do seu porta-voz que faz o balanço semanal dos acidentes e actos criminosos que ocorrem no país, o Comando Geral da Polícia Nacional, reconheceu que no hospital central Ayres de Menezes «um agente da polícia acabou por espancar uma senhora».

A violência policial contra uma mulher que diariamente ia ao hospital central para cuidar do seu marido, que está internado com a celulite necrotizante, foi denunciada em exclusivo pelo Téla Nón.

No seu balanço semanal, o porta-voz da polícia nacional relatou os vários casos de crimes e acidentes de viação que ocorreram no país e no meio do tal relato, falou do caso, da violência de um agente da polícia contra uma mulher indefesa.

Um facto que provocou grande agitação popular no hospital Ayres de Menezes e que deveria ser o primeiro assunto a ser relatado pelo porta-voz da polícia, caso a televisão pública tivesse noticiado o caso que provocou tumultos no hospital e o envio de reforços do corpo de intervenção rápida da polícia.

Lá no meio da sua oração o porta-voz da polícia, disse que o que aconteceu no hospital central, «é um caso isolado e que a Policia Nacional tem mecanismos para punir este caso. Neste momento o referido agente se encontra detido no comando geral da polícia e abriu-se um inquérito para apurar a veracidade dos factos», pontuou.

O porta-voz concluiu que «o agente será punido internamente consoante o nosso regulamento disciplinar».

Abel Veiga

.