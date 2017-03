PNUD apetrecha Direcção das Florestas

A Direção das Florestas recebeu do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, um computador, seis motorizadas Yamaha DT125 com os respetivos acessórios e uma Viatura PICK UP Land Cruiser79 Cabine dupla. A entrega desses meios rolantes e informáticos inserem-se no quadro das atividades do projeto Energias Renováveis que é financiado pelo GEF/PNUD.

Através desta entrega o PNUD, através do projeto está dando os primeiros passos para o cumprimento de um dos objetivos do projeto que é o de fazer a gestão sustentável das terras.

Assim sendo, nesta primeira fase a Direção recebe os meios rolantes necessários para que os seus técnicos possam fazer o trabalho no terreno.

A Direção das Florestas é um parceiro de implementação que tem um papel importante a desempenhar na implementação deste projeto. É sob a liderança desta direção que o projeto prevê reflorestar as áreas circundantes às bacias hidrográficas com espécies de rápido crescimento como cidrella, gogô, acácia entre outras, numa superfície 7 mil hectares de terra.





A Direção das Florestas será igualmente responsável pelo Fundo de Desenvolvimento Comunitário que financiará a cada ano, micro-projectos que vão contribuir para a gestão sustentável das terras circundantes às bacias hidrográficas.

A Direção das Florestas é um parceiro importante também para informar, educar e sensibilizar as comunidades a protegerem a sua área florestal e a adotarem uso sustentável dos seus recursos florestais, onde a água também está incluída.

Ao entregarmos esta viatura e as motorizadas, queremos auxiliar a direção no seu trabalho diário, reforçando a capacidade da instituição, a fim de cumprir com o seu mandato de gestão, preservação e proteção dos recursos naturais ao nível nacional, no contexto deste projeto.

Fonte – PNUD / São Tomé